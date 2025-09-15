Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": ликвидирована группировка, которая вывела из России 2,5 млрд рублей

"Московский патруль": ликвидирована группировка, которая вывела из России 2,5 млрд рублей

Пожар локализован на складе в Щербинке

Москвичи обратились в полицию после кражи цветов и деревьев с их двора

Новости регионов: туристы с полугодовалым ребенком заблудились в горах Сочи

"Аферисту из Tinder" Саймону Леваеву в России могло бы грозить до 10 лет лишения свободы

В Батуми задержали "афериста из Tinder", который обманул женщин на миллионы долларов

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева

Машина такси загорелась на Шелепихинском шоссе в Москве

Новости регионов: директора и инженера канатной дороги задержали после аварии на Эльбрусе

В Париже произошла давка во время раздачи бесплатной жареной курицы

В результате совместной операции сотрудников Следственного комитета и ФСБ России ликвидирована группировка, которая вывела из страны 2,5 миллиарда рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге и Самаре были задержаны пятеро работников микрофинансовой организации. Их обвиняют в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии терроризму.

По версии следствия, схему по выводу крупных сумм организовал гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга. Деньги перечислялись на счета иностранных фирм по фиктивным договорам займа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика