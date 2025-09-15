"Московский патруль": ликвидирована группировка, которая вывела из России 2,5 млрд рублей

В результате совместной операции сотрудников Следственного комитета и ФСБ России ликвидирована группировка, которая вывела из страны 2,5 миллиарда рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге и Самаре были задержаны пятеро работников микрофинансовой организации. Их обвиняют в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии терроризму.

По версии следствия, схему по выводу крупных сумм организовал гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга. Деньги перечислялись на счета иностранных фирм по фиктивным договорам займа.

