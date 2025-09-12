Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Королеве

"Московский патруль": нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Королеве

"Московский патруль": в Видном выявили банду консуматорш

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 сентября

Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

Более 35 человек находились в момент ЧП на канатной дороге на Эльбрусе

Два человека погибли в аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Квартира загорелась на улице Авиаконструктора Миля в Москве

Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

Новости регионов: ветер опрокинул яхту на соревнованиях во Владивостоке

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе

Полицейские задержали в подмосковном Королеве ранее судимого мужчину, подозреваемого в организации нарколаборатории.

По версии следствия, злоумышленник откликнулся на предложение в мессенджере, после чего арендовал дом и наладил производство синтетических веществ. Все необходимое ему поставляли кураторы.

В ходе осмотра дома оперативники обнаружили и изъяли различные емкости с кристаллообразным веществом, канистры с химическими жидкостями общим объемом более 160 литров, электронные весы, лабораторную посуду, оборудование для смешивания и упаковки, а также средства индивидуальной защиты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика