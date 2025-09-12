"Московский патруль": нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Королеве

Полицейские задержали в подмосковном Королеве ранее судимого мужчину, подозреваемого в организации нарколаборатории.

По версии следствия, злоумышленник откликнулся на предложение в мессенджере, после чего арендовал дом и наладил производство синтетических веществ. Все необходимое ему поставляли кураторы.

В ходе осмотра дома оперативники обнаружили и изъяли различные емкости с кристаллообразным веществом, канистры с химическими жидкостями общим объемом более 160 литров, электронные весы, лабораторную посуду, оборудование для смешивания и упаковки, а также средства индивидуальной защиты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".