11 сентября, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": более 1 млн происшествий зафиксировали умные камеры на МКАД

С начала года более 1 миллиона происшествий зафиксировали умные камеры на МКАД. Полученную информацию они передали в ситуационный центр ЦОДД.

Камеры в режиме реального времени следят за ситуацией на дороге. Они могут вычислить случайного прохожего или автомобилиста-нарушителя. После поступления данных в ЦОДД специалисты могут направить на место дорожный патруль или вызвать экстренные службы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
транспортгородвидеоЕкатерина Лихоманова

