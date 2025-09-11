"Московский патруль": более 1 млн происшествий зафиксировали умные камеры на МКАД

С начала года более 1 миллиона происшествий зафиксировали умные камеры на МКАД. Полученную информацию они передали в ситуационный центр ЦОДД.

Камеры в режиме реального времени следят за ситуацией на дороге. Они могут вычислить случайного прохожего или автомобилиста-нарушителя. После поступления данных в ЦОДД специалисты могут направить на место дорожный патруль или вызвать экстренные службы.

