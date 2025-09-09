Форма поиска по сайту

09 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине за попытку оклеветать полицейского

Кунцевский суд Москвы избрал запрет определенных действий Александру Соловьеву, который попытался оклеветать сотрудника столичной полиции. По данным следствия, мужчина хотел испортить репутацию правоохранителя, намекая на то, что тот якобы владел дорогостоящим автомобилем и четырехкомнатной квартирой в элитном жилом комплексе.

Уточняется, что Соловьев уже был ранее судим за взяточничество и хулиганство. Кроме того, сотрудники ГАИ неоднократно останавливали его на машине с подложными номерами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
Екатерина Лихоманова

