"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Суд в Подмосковье не стал избирать меру пресечения владелицам зоогостиницы в Чехове. Их не отправили под домашний арест, несмотря на ходатайство следствия и хозяев питомцев.

Женщины подозреваются в жестоком обращении с животными и мошенничестве. По предварительной информации, они брали собак на передержку и воспитание, но вместо этого издевались над ними и держали в тесных клетках с нечистотами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".