Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

"Московский патруль": владелиц зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Хозяек зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в выводе средств по подложным документам

"Московский патруль": суд приговорил к 6 годам водителя за смертельное ДТП в столице

"Московский патруль": блогерам Чекалиным предъявлено обвинение

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Долина вернула квартиру, которую продала под влиянием мошенников за 112 млн рублей

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах на счета нерезидентов в валюте

Двое москвичей предстанут перед судом по обвинению в порче имущества в общественных местах

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

Суд в Подмосковье не стал избирать меру пресечения владелицам зоогостиницы в Чехове. Их не отправили под домашний арест, несмотря на ходатайство следствия и хозяев питомцев.

Женщины подозреваются в жестоком обращении с животными и мошенничестве. По предварительной информации, они брали собак на передержку и воспитание, но вместо этого издевались над ними и держали в тесных клетках с нечистотами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествияживотныевидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика