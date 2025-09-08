Форма поиска по сайту

08 сентября, 21:30

Политика

"Московский патруль": глава МЧС Куренков почтил память Героя России Зиничева

Глава МЧС России Александр Куренков возложил цветы к памятнику Героя России Евгения Зиничева в сквере у здания центрального аппарата чрезвычайного ведомства в Москве.

В 2018 году Зиничев был назначен главой МЧС. В 2021-м он отправился с командой на водопад Китабо-Орон в рамках служебной поездки и погиб во время спасения человека, который сорвался с высоты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

