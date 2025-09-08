"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны

В Москве злоумышленники в масках украли у горожанина дорогостоящие смартфоны. Судя по записям с камер видеонаблюдения, к пострадавшему подъехала машина, откуда вышли мужчины и начали угрожать оппоненту топором.

После этого они распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и забрали пакеты с телефонами, а также рюкзак с документами и деньгами. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. В настоящее время они находятся в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".