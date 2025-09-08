08 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны
В Москве злоумышленники в масках украли у горожанина дорогостоящие смартфоны. Судя по записям с камер видеонаблюдения, к пострадавшему подъехала машина, откуда вышли мужчины и начали угрожать оппоненту топором.
После этого они распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и забрали пакеты с телефонами, а также рюкзак с документами и деньгами. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.
Полицейские задержали подозреваемых. В настоящее время они находятся в СИЗО.
