08 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье

Новости регионов: молодой человек на самокате погиб под трамваем в Петербурге

В Чехове нашли второй дом зоогостиницы, на которую пожаловались владельцы собак

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Владельцы зоогостиницы в Чехове опровергли информацию о жестоком обращении с животными

Пять человек погибли при теракте в Иерусалиме

Следователи допросили сотрудников зоогостиницы в Чехове

Новости мира: в Стамбуле прошли массовые протесты

В Москве злоумышленники в масках украли у горожанина дорогостоящие смартфоны. Судя по записям с камер видеонаблюдения, к пострадавшему подъехала машина, откуда вышли мужчины и начали угрожать оппоненту топором.

После этого они распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и забрали пакеты с телефонами, а также рюкзак с документами и деньгами. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. В настоящее время они находятся в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
Екатерина Лихоманова

