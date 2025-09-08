Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогерам Чекалиным предъявлено обвинение

"Московский патруль": блогерам Чекалиным предъявлено обвинение

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Долина вернула квартиру, которую продала под влиянием мошенников за 112 млн рублей

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в переводах на счета нерезидентов в валюте

Двое москвичей предстанут перед судом по обвинению в порче имущества в общественных местах

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию

"Московский патруль": мошенники выманили у школьницы 8 миллионов рублей

"Московский патруль": столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-супруги

"Московский патруль": экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии

Блогерам Валерии (Лерчек. – Прим. ред.) и Артему Чекалиным предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бывшим супругам вменяют незаконный вывод за рубеж 250 миллионов рублей.

По данным следствия, блогеры продавали онлайн-марафоны по похудению. Клиенты заключали договор с фирмой, зарегистрированной в ОАЭ, из-за чего полученные средства, считают правоохранители, поступали в обход налоговой службы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судышоу-бизнесвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика