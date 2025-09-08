"Московский патруль": блогерам Чекалиным предъявлено обвинение

Блогерам Валерии (Лерчек. – Прим. ред.) и Артему Чекалиным предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бывшим супругам вменяют незаконный вывод за рубеж 250 миллионов рублей.

По данным следствия, блогеры продавали онлайн-марафоны по похудению. Клиенты заключали договор с фирмой, зарегистрированной в ОАЭ, из-за чего полученные средства, считают правоохранители, поступали в обход налоговой службы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".