"Московский патруль": суд избрал меру пресечения напавшему на полицейских с ножом

В Преображенском суде столицы избирали меру пресечения мужчине, который накануне напал на полицейских с ножом, а после кинул в их служебный автомобиль несколько бутылок с зажигательной смесью.

Известно, что злоумышленник ранее уже был судим. Он освободился из колонии, где отбывал наказание за террористический акт, три месяца назад. В этот раз фигуранту может грозить пожизненный срок.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

