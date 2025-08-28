"Московский патруль": суд избрал меру пресечения напавшему на полицейских с ножом

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 21:45

Происшествия

В Преображенском суде столицы избирали меру пресечения мужчине, который накануне напал на полицейских с ножом, а после кинул в их служебный автомобиль несколько бутылок с зажигательной смесью.

Известно, что злоумышленник ранее уже был судим. Он освободился из колонии, где отбывал наказание за террористический акт, три месяца назад. В этот раз фигуранту может грозить пожизненный срок.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

