27 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": напавшему на полицейских в столице может грозить пожизненный срок

Напавшему на полицейских в Москве мужчине может грозить пожизненный срок. Злоумышленник кинул в автомобиль правоохранителей зажигательную смесь, после чего напал с ножом на сотрудников, которые находились при исполнении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Выяснилось, что причиной нападения стала личная неприязнь мужчины к сотрудникам правоохранительных органов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

