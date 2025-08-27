27 августа, 21:35Происшествия
"Московский патруль": напавшему на полицейских в столице может грозить пожизненный срок
Напавшему на полицейских в Москве мужчине может грозить пожизненный срок. Злоумышленник кинул в автомобиль правоохранителей зажигательную смесь, после чего напал с ножом на сотрудников, которые находились при исполнении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Выяснилось, что причиной нападения стала личная неприязнь мужчины к сотрудникам правоохранительных органов.
Подробнее – в программе "Московский патруль".