14 августа, 21:45Происшествия
"Московский патруль": оперативники задержали в Абхазии находившегося в розыске мужчину
Столичные оперативники вместе с коллегами из Абхазии задержали на территории республики мужчину, который находился в федеральном розыске больше 20 лет.
Мужчину задержали в кафе на пляже. По версии следствия, в 2002 году он возле клуба на Крымском Валу в Москве нанес колото-резаные ранения своему оппоненту, после чего скрылся. Задержанного уже доставили в столицу, сейчас он находится в СИЗО.
Подробнее – в программе "Московский патруль".