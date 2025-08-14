"Московский патруль": оперативники задержали в Абхазии находившегося в розыске мужчину

Столичные оперативники вместе с коллегами из Абхазии задержали на территории республики мужчину, который находился в федеральном розыске больше 20 лет.

Мужчину задержали в кафе на пляже. По версии следствия, в 2002 году он возле клуба на Крымском Валу в Москве нанес колото-резаные ранения своему оппоненту, после чего скрылся. Задержанного уже доставили в столицу, сейчас он находится в СИЗО.

Подробнее – в программе "Московский патруль".