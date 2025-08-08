Форма поиска по сайту

08 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержан курьер, который привез в больницу наркотики

В Москве задержан курьер, который привез пациенту в больницу наркотики. Запрещенные вещества были спрятаны в наушники.

Вызвал на место происшествия сотрудников Росгвардии охранник, которого насторожило поведение курьера. Тот сильно нервничал, так как не смог дозвониться до адресата, когда приехал в больницу. В результате наркотические вещества были изъяты. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествия

