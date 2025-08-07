Форма поиска по сайту

07 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал подростков, избивших своего сверстника в Подмосковье

Суд арестовал подростков по обвинению в избиении и совершении противоправных действий сексуального характера в отношении сверстника в Подмосковье.

По версии следствия, злоумышленники встретили жертву и вместе с мальчиком отправились в подмосковный лес, где и были совершены преступные действия. Несовершеннолетние снимали все на телефон. Выяснилось, что организовала избиение подростка 21-летняя девушка. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
