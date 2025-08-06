"Московский патруль": СК взял на контроль ситуацию с выдачей кредитов под залог имущества

Следственный комитет взял на контроль ситуацию с навязыванием клиентам кредитов под залог имущества для решения их финансовых проблем.

Людмила и Руслан Хохлачевы на протяжении нескольких лет копили деньги на собственную квартиру. В результате они взяли ипотеку, а после решили ее продать и обратились в одну из столичных финансовых организаций за помощью.

В компании пару убедили взять деньги под залог жилья. В этот момент менеджеры должны были помочь с продажей квартиры, но спустя время пропали, спровоцировав таким образом искусственную просрочку.

