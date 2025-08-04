"Московский патруль": в МЧС рассказали, как уберечь загородный дом от удара молнии

В минувшие выходные от разрядов молний сгорели несколько загородных домов. Сотрудники МЧС России считают, что это произошло, потому что у их хозяев не было громоотводов.

В частности, Вера Сивая, проживающая в Пушкинском городском округе, заявила, что установила молниеприемник 5 лет назад и он ее не подвел ни разу. Как правильно установить подобные оборудования? Об этом – в программе "Московский патруль".

