Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": подозреваемая в сбыте наркотиков через службу доставки задержана

"Московский патруль": подозреваемая в сбыте наркотиков через службу доставки задержана

"Московский патруль": таможня Шереметьево изъяла у пассажирки драгоценное украшение

"Московский патруль": в Подмосковье задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим

Три автомобиля столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве

Два человека погибли в результате пожара в доме в Балашихе

Новости регионов: сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург

Площадь пожара в доме в Балашихе увеличилась до 400 кв метров

Новости мира: в Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров

Пожар вспыхнул в пятиэтажном дом в Балашихе

Новости мира: в Саудовской Аравии сломался аттракцион, на котором катались десятки человек

Столичные полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотических средств через службу доставки. Обращение в полицию поступило от курьера, который забрал у женщины заказ в виде шаурмы с необычным наполнением.

После этого и была развернута операция, в ходе которой прошел обыск в квартире злоумышленницы. Там правоохранители обнаружили почти килограмм наркотиков. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика