"Московский патруль": подозреваемая в сбыте наркотиков через службу доставки задержана

Столичные полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотических средств через службу доставки. Обращение в полицию поступило от курьера, который забрал у женщины заказ в виде шаурмы с необычным наполнением.

После этого и была развернута операция, в ходе которой прошел обыск в квартире злоумышленницы. Там правоохранители обнаружили почти килограмм наркотиков. Подробнее – в программе "Московский патруль".