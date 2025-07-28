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28 июля, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": новые правила пропуска автомобилей со спецсигналами вступили в силу

"Московский патруль": новые правила пропуска автомобилей со спецсигналами вступили в силу

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Постановление правительства, регламентирующее порядок действий водителей при приближении машин со спецсигналами, вступило в силу. Теперь водители обязаны уступать дорогу не только автомобилям с синими маячками (скорая помощь, полиция, МЧС), но и освобождать полосу или весь ряд для проезда.

Кроме того, запрещено двигаться в одном ряду со спецтранспортом на равной скорости. При красно-синих маячках (ДПС) нужно пропускать не только автомобиль, но и сопровождаемые машины. Также водители обязаны пропускать машины без цветографической схемы, на которых обычно возят чиновников и депутатов. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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