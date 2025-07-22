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22 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция разыскивает избивших школьника в нацпарке "Лосиный остров"

"Московский патруль": полиция разыскивает избивших школьника в нацпарке "Лосиный остров"

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В Москве и Подмосковье полиция разыскивает злоумышленников, которые в национальном парке "Лосиный остров" избили 17-летнего школьника. В настоящий момент пострадавший находится под присмотром врачей.

По данным МВД, пока удалось задержать только девушку 2004 года рождения. Правоохранители принимают меры к задержанию всех участников произошедшего. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганских действий и избиения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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