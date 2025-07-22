"Московский патруль": ГД приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации

Депутаты Госдумы приняли закон, который предусматривает штрафы за поиск экстремистской информации, в том числе с помощью VPN.

По словам парламентариев, наказание грозит только тем, кто искал материалы намеренно. Однако, если пользователь случайно открыл запрещенные данные, штрафовать его не будут. Также законодатели опровергли проведение массовой слежки за поисковыми запросами граждан.

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