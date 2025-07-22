"Московский патруль": предварительные слушания по делу об обмане Долиной прошли в Москве

В Мещанском суде Москвы прошли предварительные слушания по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. В материалах дела указано, что аферисты обманули певицу летом прошлого года.

Кроме своих сбережений, артистка лишилась жилья в Хамовниках, площадь которого превышала 200 квадратных метров. Злоумышленники выдали себя за силовиков и убедили Долину срочно продать недвижимость, а полученные от сделки деньги передать их представителю.

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