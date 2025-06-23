"Московский патруль": в Москве осудили афериста, который присвоил квартиры на 60 млн руб

Пресненский суд Москвы вынес приговор аферисту, который присвоил чужие квартиры на общую сумму в 60 миллионов рублей. Он искал малообеспеченных людей с плохой кредитной историей и предлагал им займы под залог жилья, а когда долги росли, забирал квартиры себе.

Суд приговорил мошенника к 10 годам лишения свободы. С учетом времени, проведенного в СИЗО, и последовавшим за ним запретом определенных действий, в колонии мужчина проведет 7,5 года.

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