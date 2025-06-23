"Московский патруль": задержана сотрудница "Алросы", которая воровала драгоценные камни

В Москве силовики задержали сотрудницу алмазодобывающей компании "Алроса", которая на протяжении почти года воровала драгоценные камни. Вместе с сыном она отправляла сырье в Армению в обход установленных правил.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, крупные суммы денег и примерно 200 тысяч карат технического алмазного сырья. На время следствия женщину и ее сообщников отправили под арест.

Подробнее – в программе "Московский патруль".