21 мая, 21:35Город
"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку
Беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку в районе Южного речного вокзала. Катер не только автоматически фиксирует нарушения, снижая нагрузку на полицейских, но и может спасти человеку жизнь.
Технология принадлежит правительству Москвы и защищена от внешнего вмешательства. Сейчас беспилотник патрулирует акваторию в тестовом режиме, но уже скоро станет полноценным "сотрудником" транспортной полиции.
Подробнее – в программе "Московский патруль".