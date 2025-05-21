"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку

Беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку в районе Южного речного вокзала. Катер не только автоматически фиксирует нарушения, снижая нагрузку на полицейских, но и может спасти человеку жизнь.

Технология принадлежит правительству Москвы и защищена от внешнего вмешательства. Сейчас беспилотник патрулирует акваторию в тестовом режиме, но уже скоро станет полноценным "сотрудником" транспортной полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".