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21 мая, 21:35

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"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку

"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку

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Беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку в районе Южного речного вокзала. Катер не только автоматически фиксирует нарушения, снижая нагрузку на полицейских, но и может спасти человеку жизнь.

Технология принадлежит правительству Москвы и защищена от внешнего вмешательства. Сейчас беспилотник патрулирует акваторию в тестовом режиме, но уже скоро станет полноценным "сотрудником" транспортной полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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