"Московский патруль": число отравившихся шаурмой в Подмосковье выросло до 20

Число отравившихся шаурмой из торговой палатки "Вкус Востока" в подмосковном Егорьевске выросло до 20 человек. Среди них также есть дети.

СМИ пишут, что все пострадавшие назвали одни и те же симптомы: сильная рвота, диарея и обезвоживание. Причем из-за тяжелого состояния некоторых госпитализировали.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители уже назначили соответствующие исследования некоторых образцов проданного товара. Подробнее – в программе "Московский патруль".