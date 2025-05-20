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Новости

Новости

20 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": число отравившихся шаурмой в Подмосковье выросло до 20

"Московский патруль": число отравившихся шаурмой в Подмосковье выросло до 20

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Число отравившихся шаурмой из торговой палатки "Вкус Востока" в подмосковном Егорьевске выросло до 20 человек. Среди них также есть дети.

СМИ пишут, что все пострадавшие назвали одни и те же симптомы: сильная рвота, диарея и обезвоживание. Причем из-за тяжелого состояния некоторых госпитализировали.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители уже назначили соответствующие исследования некоторых образцов проданного товара. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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