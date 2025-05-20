20 мая, 21:30Происшествия
"Московский патруль": число отравившихся шаурмой в Подмосковье выросло до 20
Число отравившихся шаурмой из торговой палатки "Вкус Востока" в подмосковном Егорьевске выросло до 20 человек. Среди них также есть дети.
СМИ пишут, что все пострадавшие назвали одни и те же симптомы: сильная рвота, диарея и обезвоживание. Причем из-за тяжелого состояния некоторых госпитализировали.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В рамках расследования правоохранители уже назначили соответствующие исследования некоторых образцов проданного товара. Подробнее – в программе "Московский патруль".