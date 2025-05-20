"Московский патруль": полицейские задержали работающих в столичном регионе "закладчиков"

Полицейские задержали "закладчиков", работающих в Москве и Подмосковье. У одного из злоумышленников дома обнаружили десятки килограммов сильнодействующих веществ и оборудование для их фасовки.

Еще одного задержали, когда он ехал на такси. Сотрудники ДПС нашли у него 50 подозрительных свертков. Позже он признался, что развозил их по всему Одинцовскому городскому округу и делал тайники. Подробнее – в программе "Московский патруль".