"Московский патруль": москвичам напомнили о запрете запуска беспилотников в городе

В столичной прокуратуре в преддверии праздников напомнили, что запускать в городе любые летательные аппараты строго запрещено. Нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность в виде штрафов, добавили в ведомстве.

Москвичей также призвали воздержаться от использования пиротехники. Фейерверки и петарды запрещено применять в местах массового пребывания людей, вблизи жилых домов и хозяйственных построек.