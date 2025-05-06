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06 мая, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": москвичам напомнили о запрете запуска беспилотников в городе

"Московский патруль": москвичам напомнили о запрете запуска беспилотников в городе

Столичная прокуратура напомнила о запрете запуска пиротехники

Прокуратура Москвы напомнила о запрете запуска дронов

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В столичной прокуратуре в преддверии праздников напомнили, что запускать в городе любые летательные аппараты строго запрещено. Нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность в виде штрафов, добавили в ведомстве.

Москвичей также призвали воздержаться от использования пиротехники. Фейерверки и петарды запрещено применять в местах массового пребывания людей, вблизи жилых домов и хозяйственных построек.

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