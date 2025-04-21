21 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": отец сестер Хачатурян посмертно признан виновным в насилии над ними
Суд посмертно признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над собственными детьми.
Столичного бизнесмена убили в июле 2018 года. Тело с множественными ножевыми ранениями и травмами от ударов молотком обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Полицию и скорую вызвали дочери убитого – 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.
На допросе они признались, что сами напали на спящего отца. И объяснили, что пошли на преступление из-за многолетних издевательств.
Подробнее – в программе "Московский патруль".