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21 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": отец сестер Хачатурян посмертно признан виновным в насилии над ними

"Московский патруль": отец сестер Хачатурян посмертно признан виновным в насилии над ними

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Столичного бизнесмена убили в июле 2018 года. Тело с множественными ножевыми ранениями и травмами от ударов молотком обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Полицию и скорую вызвали дочери убитого – 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

На допросе они признались, что сами напали на спящего отца. И объяснили, что пошли на преступление из-за многолетних издевательств.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

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