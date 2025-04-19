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19 апреля, 02:00

Общество

"Московский патруль": родологи продают москвичам консультации за 10 тыс руб

"Московский патруль": родологи продают москвичам консультации за 10 тыс руб

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Под видом психологических услуг жителям Москвы навязывали "родологические" консультации. Так называемые специалисты убеждали, что личные и финансовые неудачи москвичей связаны с предками, а "исцеление рода" стоит немалых денег. Одно из таких "занятий" оценивали в 10 тысяч рублей.

Эксперты называют родологию лженаукой, а юристы уверены – реклама подобных услуг может быть вне закона. Подробности – в программе "Московский патруль".

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