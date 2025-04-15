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15 апреля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": силовики пресекли торговлю фиктивными дипломами

"Московский патруль": силовики пресекли торговлю фиктивными дипломами

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В Москве силовики пресекли торговлю фиктивными дипломами. Мошенники не только подделывали документы, но и обучали студентов от имени вымышленной академии.

Чтобы все выглядело правдоподобно, злоумышленники заключали с гражданами договоры о дистанционном обучении и рассылали им методические материалы, тесты и задания. Стоило такое образование от 200 до 400 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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