"Московский патруль": мужчина задержан после взяток полиции за данные об умерших москвичах

В Москве задержан бизнесмен в сфере ритуальных услуг за взятку полицейским. Дома у мужчины изъяли деньги и имущество на сумму в размере около 60 миллионов рублей.

По версии следствия, предприниматель подкупал полицейских, чтобы получить сведения об умерших на их территории обслуживания. Трое сотрудников полиции, которые брали деньги от бизнесмена, тоже задержаны.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

