09 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве полицейские пресекли попытку дачи взятки должностному лицу
Правоохранители пресекли попытку дачи взятки должностному лицу в Москве в размере 1,5 миллиона рублей. У злоумышленника провели обыск в квартире на Саянской улице.
Во время обыска были обнаружены имеющие признаки подделки бланки паспортов России и свидетельств о регистрации транспортных средств. Также найдены иностранные регистрационные знаки и документы на автомобили.
Подробнее – в программе "Московский патруль".