"Московский патруль": в Москве полицейские пресекли попытку дачи взятки должностному лицу

Правоохранители пресекли попытку дачи взятки должностному лицу в Москве в размере 1,5 миллиона рублей. У злоумышленника провели обыск в квартире на Саянской улице.

Во время обыска были обнаружены имеющие признаки подделки бланки паспортов России и свидетельств о регистрации транспортных средств. Также найдены иностранные регистрационные знаки и документы на автомобили.

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