Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве полицейские пресекли попытку дачи взятки должностному лицу

"Московский патруль": в Москве полицейские пресекли попытку дачи взятки должностному лицу

"Московский патруль": в Подмосковье возбуждено дело после убийства 10-летнего школьника

"Московский патруль": машина чуть не упала с многоэтажной парковки в Москве

"Московский патруль": спрятавший тело в "Запорожце" Куценко россиянин предстал перед судом

"Московский патруль": экс-замглавы управления Росморречфлота задержан по делу о коррупции

Врачи приняли роды во время пожара в Москве

Врачи приняли роды во время пожара в Москве

Новости регионов: природный пожар на 350 "квадратах" локализовали в Дагестане

"КамАЗ" въехал в столб на Варшавском шоссе в Москве

Сотрудники МЧС потушили пожар в столичном роддоме за 15 минут

Правоохранители пресекли попытку дачи взятки должностному лицу в Москве в размере 1,5 миллиона рублей. У злоумышленника провели обыск в квартире на Саянской улице.

Во время обыска были обнаружены имеющие признаки подделки бланки паспортов России и свидетельств о регистрации транспортных средств. Также найдены иностранные регистрационные знаки и документы на автомобили.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика