"Московский патруль": экс-сотрудницы подмосковного МФЦ будут осуждены за мошенничество

Бывшие сотрудницы МФЦ обманули не менее 20 человек, предложив им купить муниципальные квартиры в центре Москвы за сумму, которая была ниже рыночной стоимости. Убеждали злоумышленники своих жертв поддельными документами, которые оформлялись прямо в подмосковном центре госуслуг.

Следователям вместе с правоохранителями удалось пресечь деятельность злоумышленников. В конце марта уголовное дело, возбужденное против аферистов, было направлено на утверждение обвинительного заключения.

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