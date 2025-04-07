"Московский патруль": в РФ задержаны 15 человек за подмену номеров по указанию мошенников

МВД и ФСБ задержали в 11 регионах России 15 человек, которые обеспечивали работу узлов связи для подмены номеров по указанию мошенников из-за рубежа.

Злоумышленники использовали виртуальные серверы, предназначенные для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования. В результате изъятo оборудование, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи, документы и иные предметы. В отношении задержанных избраны различные меры пресечения.

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