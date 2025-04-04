"Московский патруль": москвичам рассказали о работе отряда операторов БПЛА Росгвардии

Москвичам рассказали о работе отряда операторов БПЛА Росгвардии. Их главная задача состоит в обследовании обстановки, например, перед штурмом зданий или обезвреживанием взрывных устройств.

К услугам операторов БПЛА сотрудники спецназа Росгвардии обращаются регулярно. Они помогают безопасно оценить обстановку и принять верные решения при задержании преступника. Тем временем при проведении оперативно-профилактических мероприятий используются дроны с тепловизором, которые позволяют обнаружить человека даже в густых зарослях или в полной темноте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".