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04 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция разыскивает виновника поджога трех автомобилей в Москве

"Московский патруль": полиция разыскивает виновника поджога трех автомобилей в Москве

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Полиция разыскивает виновника поджога трех автомобилей в Москве. Его деятельность попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как ночью мужчина забрался на одну из парковок в Измайлове, облил находящийся там красный кроссовер горючей жидкостью, поджог его и сбежал. Пламя моментально охватило авто, а после перекинулось на припаркованные рядом машины.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили правоохранители.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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