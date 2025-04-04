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Новости

04 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": блогер Битмама раскрыла имена возможных сообщников

"Московский патруль": блогер Битмама раскрыла имена возможных сообщников

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Блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, раскрыла имена своих возможных сообщников. СМИ сообщают, что обвиняемая в хищении более 2 миллиардов рублей в ходе одного из заседаний заявила, что сама стала жертвой своих партнеров Ваграма Степаняна, Гагика Гулакяна и Дарьи Братковой.

Гулакяна следствие признало потерпевшим по делу Федякиной, а Степанян и Браткова проходят свидетелями. Как установили следователи, блогер получала наличные, переводила их в криптовалюту, а потом направляла через виртуальные кошельки в ОАЭ. Там бизнесмены конвертировали их в купюры нужной валюты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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