"Московский патруль": блогер Битмама раскрыла имена возможных сообщников

Блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, раскрыла имена своих возможных сообщников. СМИ сообщают, что обвиняемая в хищении более 2 миллиардов рублей в ходе одного из заседаний заявила, что сама стала жертвой своих партнеров Ваграма Степаняна, Гагика Гулакяна и Дарьи Братковой.

Гулакяна следствие признало потерпевшим по делу Федякиной, а Степанян и Браткова проходят свидетелями. Как установили следователи, блогер получала наличные, переводила их в криптовалюту, а потом направляла через виртуальные кошельки в ОАЭ. Там бизнесмены конвертировали их в купюры нужной валюты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".