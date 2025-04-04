04 апреля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": суд признал виновным инженера Боткина в прорыве труб в столичном ТЦ
Инженер Евгений Боткин получил 4 года колонии поселения. Суд признал его виновным в прорыве труб в столичном торговом центре "Времена года", из-за чего погибли несколько человек.
Трагедия произошла в июле 2023 года. Как установили следователи, Боткин отвечал за участок трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ. Его признали виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.
Подробнее – в программе "Московский патруль".