"Московский патруль": суд признал виновным инженера Боткина в прорыве труб в столичном ТЦ

Инженер Евгений Боткин получил 4 года колонии поселения. Суд признал его виновным в прорыве труб в столичном торговом центре "Времена года", из-за чего погибли несколько человек.

Трагедия произошла в июле 2023 года. Как установили следователи, Боткин отвечал за участок трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ. Его признали виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.

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