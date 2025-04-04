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04 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд признал виновным инженера Боткина в прорыве труб в столичном ТЦ

"Московский патруль": суд признал виновным инженера Боткина в прорыве труб в столичном ТЦ

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Инженер Евгений Боткин получил 4 года колонии поселения. Суд признал его виновным в прорыве труб в столичном торговом центре "Времена года", из-за чего погибли несколько человек.

Трагедия произошла в июле 2023 года. Как установили следователи, Боткин отвечал за участок трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ. Его признали виновным в нарушении требований безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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