"Московский патруль": 1,5 тысячи аварий с водителями СИМ произошли в прошлом сезоне

В прошлом сезоне водители СИМ установили антирекорд: 1,5 тысячи аварий случилось с их участием. В связи с этим Следственный комитет предложил приравнять электрогаджеты к транспортным средствам, а их пользователей обязать получать водительские права.

Между тем новые правила поездок на электросамокатах оградят от управления детей, а также научат взрослых пользователей ответственности. Кроме того, с середины лета дорожные камеры начнут фиксировать поездки на СИМ наравне с автомобильными.

Подробнее – в программе "Московский патруль".