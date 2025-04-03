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03 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": 1,5 тысячи аварий с водителями СИМ произошли в прошлом сезоне

"Московский патруль": 1,5 тысячи аварий с водителями СИМ произошли в прошлом сезоне

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В прошлом сезоне водители СИМ установили антирекорд: 1,5 тысячи аварий случилось с их участием. В связи с этим Следственный комитет предложил приравнять электрогаджеты к транспортным средствам, а их пользователей обязать получать водительские права.

Между тем новые правила поездок на электросамокатах оградят от управления детей, а также научат взрослых пользователей ответственности. Кроме того, с середины лета дорожные камеры начнут фиксировать поездки на СИМ наравне с автомобильными.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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