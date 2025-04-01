"Московский патруль": москвичка подала пять гражданских исков на стоматологов

Москвичка Юлия Зиненко подала сразу пять гражданских исков на столичных стоматологов. По ее словам, вместо лечения зубов ей искалечили всю челюсть. Сначала ей некачественно установили импланты, а потом при исправлении проблемы сделали еще хуже. В другой клинике стоматологи делали седацию без соответствующей лицензии.

В ожидании судебных заседаний москвичке предстоит проходить лечение еще в одной стоматологической клинике. Подробнее – в программе "Московский патруль".