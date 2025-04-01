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01 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": москвичка подала пять гражданских исков на стоматологов

"Московский патруль": москвичка подала пять гражданских исков на стоматологов

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Москвичка Юлия Зиненко подала сразу пять гражданских исков на столичных стоматологов. По ее словам, вместо лечения зубов ей искалечили всю челюсть. Сначала ей некачественно установили импланты, а потом при исправлении проблемы сделали еще хуже. В другой клинике стоматологи делали седацию без соответствующей лицензии.

В ожидании судебных заседаний москвичке предстоит проходить лечение еще в одной стоматологической клинике. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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