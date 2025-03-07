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07 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд отправил поджигателя банкомата в Свиблове в СИЗО

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Бабушкинский суд Москвы избрал меру пресечения поджигателю банкомата в столичном районе Свиблово. Его отправили в СИЗО на два месяца по статье о хулиганстве.

Накануне мужчина пришел в одно из отделений банка и поместил в купюроприемник терминала связку петард. В результате взрывом в помещении выбило окна. По одной из версий следствия, он действовал по указке телефонных мошенников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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