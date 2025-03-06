06 марта, 21:30Происшествия
"Московский патруль": украинские агенты получили доступ к ресурсам молодежных организаций
Под кураторством спецслужб НАТО украинская разведка планировала завербовать школьников, перехватив их персональные данные. Однако планам помешали сотрудники ФСБ.
Украинские агенты заполучили доступ к информационным ресурсам молодежных организаций из Москвы и Подмосковья и направили от их имени в столичные школы поддельные электронные письма.
Подробнее – в программе "Московский патруль".