Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": украинские агенты получили доступ к ресурсам молодежных организаций

"Московский патруль": украинские агенты получили доступ к ресурсам молодежных организаций

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 марта

Кадры с подозреваемым в подрыве банкомата опубликовала прокуратура

В Москве задержали 20-летнего подозреваемого в повреждении банкомата

Полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице в Москве

Более 120 человек эвакуированы из ТЦ "Свиблово" после взрыва в отделении банка

Представители банка прокомментировали взрыв в отделении в ТРЦ "Свиблово"

Ребенок, на которого напали собаки в Сочи, пришел в сознание после искусственной комы

Более 120 человек эвакуированы из ТЦ "Свиблово" после взрыва

Пострадавших при взрыве в ТЦ "Свиблово" нет

Под кураторством спецслужб НАТО украинская разведка планировала завербовать школьников, перехватив их персональные данные. Однако планам помешали сотрудники ФСБ.

Украинские агенты заполучили доступ к информационным ресурсам молодежных организаций из Москвы и Подмосковья и направили от их имени в столичные школы поддельные электронные письма.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика