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05 марта, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": горожан предупредили о схеме обмана с домами из морских контейнеров

"Московский патруль": горожан предупредили о схеме обмана с домами из морских контейнеров

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Силовики предупредили москвичей о новой схеме обмана с домами из морских контейнеров. Например, некий Михаил Кобяков сделал такой "бизнес". Как рассказали его клиенты, за две недели и за пару миллионов рублей он обещал поставить контейнер, в котором якобы можно жить весь год.

Однако люди либо не дожидались обещанного, либо получали контейнер, непригодный для проживания. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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