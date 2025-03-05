"Московский патруль": горожан предупредили о схеме обмана с домами из морских контейнеров

Силовики предупредили москвичей о новой схеме обмана с домами из морских контейнеров. Например, некий Михаил Кобяков сделал такой "бизнес". Как рассказали его клиенты, за две недели и за пару миллионов рублей он обещал поставить контейнер, в котором якобы можно жить весь год.

Однако люди либо не дожидались обещанного, либо получали контейнер, непригодный для проживания. Подробнее – в программе "Московский патруль".

