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04 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала квартирного мошенника

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Столичные полицейские задержали мошенника, который занимался аферами с квартирами. Сначала он подыскивал жилье, где умер владелец, а после завладевал его свидетельством о смерти.

Далее аферист находил девушку, внешне похожую на дочь умершего хозяина, которая за вознаграждение отправлялась к нотариусу и по подложным документам вступала в чужое наследство. Аферисты сперва переоформляли жилье на родственника одного из участников этих махинаций, а после продавали стороннему покупателю за шесть миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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