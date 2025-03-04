04 марта, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала квартирного мошенника
Столичные полицейские задержали мошенника, который занимался аферами с квартирами. Сначала он подыскивал жилье, где умер владелец, а после завладевал его свидетельством о смерти.
Далее аферист находил девушку, внешне похожую на дочь умершего хозяина, которая за вознаграждение отправлялась к нотариусу и по подложным документам вступала в чужое наследство. Аферисты сперва переоформляли жилье на родственника одного из участников этих махинаций, а после продавали стороннему покупателю за шесть миллионов рублей.
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