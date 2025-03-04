"Московский патруль": подпольный табачный бизнес накрыли в Подмосковье

В Подмосковье полицейские накрыли подпольный табачный бизнес и изъяли сомнительную продукцию более чем на 200 миллионов рублей.

Подозреваемые хранили порядка 1,5 миллиона пачек сигарет иностранного производства без маркировки. Как выяснили оперативники, предприниматели приобретали товар за границей, доставили на территорию Московской области, а после сбывали в близлежащие регионы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

