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03 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": гость украл у хозяина квартиры в Москве дорогостоящие часы

"Московский патруль": гость украл у хозяина квартиры в Москве дорогостоящие часы

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Гость хозяина квартиры в Москве украл у него часы стоимостью более миллиона рублей. Для этого он подогнал поближе к дому автомобиль, попросил одного из товарищей помочь погрузить краденную коллекцию под предлогом, что якобы все это имущество принадлежит ему, после чего увез похищенное домой.

Полиция задержала преступника. Коллекция часов в ближайшее время вернется к владельцу. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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