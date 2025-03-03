"Московский патруль": гость украл у хозяина квартиры в Москве дорогостоящие часы

Гость хозяина квартиры в Москве украл у него часы стоимостью более миллиона рублей. Для этого он подогнал поближе к дому автомобиль, попросил одного из товарищей помочь погрузить краденную коллекцию под предлогом, что якобы все это имущество принадлежит ему, после чего увез похищенное домой.

Полиция задержала преступника. Коллекция часов в ближайшее время вернется к владельцу. Подробнее – в программе "Московский патруль".

