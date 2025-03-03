"Московский патруль": спецслужбы ликвидировали преступника, готовившего теракты в Москве

Спецслужбы ликвидировали преступника, который готовил теракты в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в ФСБ.

При обыске в его доме нашли огнестрел и химические вещества, из которых, как полагают в ФСБ, он готовил взрывчатку, а все необходимые инструкции от своих кураторов получал по телефону. По предварительным данным, теракты планировались в подмосковной синагоге и столичном метро.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

