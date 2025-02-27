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27 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники ГАИ оштрафовали 100 тысяч доставщиков на велосипедах

"Московский патруль": сотрудники ГАИ оштрафовали 100 тысяч доставщиков на велосипедах

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В 2024 году сотрудники столичной ГАИ оштрафовали 100 тысяч доставщиков на велосипедах. Всего с их участием зарегистрировано больше 800 ДТП.

Такие цифры прозвучали на заседании круглого стола, посвященного курьерскому транспорту в Мосгордуме.

Эксперты отметили, что услугами сервисов доставки пользуются почти 80% жителей города, и это не предел. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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