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25 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": злоумышленники вымогали 1 млн рублей у коммерсанта в Подмосковье

"Московский патруль": злоумышленники вымогали 1 млн рублей у коммерсанта в Подмосковье

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Бизнес-конфликт произошел на въезде в один из элитных коттеджных поселков Подмосковья. Полицейские успели спасти жизнь коммерсанту, у которого недоброжелатели вымогали 1 миллион рублей.

Злоумышленники угрожали ему убийством и использовали приборы для слежки. При этом, помимо маячков и прослушки, они прибегли к устройствам, способным подключаться к камерам наблюдения.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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