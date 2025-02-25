25 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": злоумышленники вымогали 1 млн рублей у коммерсанта в Подмосковье
Бизнес-конфликт произошел на въезде в один из элитных коттеджных поселков Подмосковья. Полицейские успели спасти жизнь коммерсанту, у которого недоброжелатели вымогали 1 миллион рублей.
Злоумышленники угрожали ему убийством и использовали приборы для слежки. При этом, помимо маячков и прослушки, они прибегли к устройствам, способным подключаться к камерам наблюдения.
Подробнее – в программе "Московский патруль".