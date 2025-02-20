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20 февраля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мошенники повесили на россиян кредитов почти на 13 млрд рублей

"Московский патруль": мошенники повесили на россиян кредитов почти на 13 млрд рублей

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За прошлый год мошенники повесили на россиян кредитов почти на 13 миллиардов рублей. Такие данные приводит Центробанк.

При этом, как подсчитали специалисты, объем операций, совершенных без согласия клиентов, достиг почти 27 миллиардов. Кредитные деньги, которые выводят аферисты, составляют около 40 процентов всех похищенных у граждан средств.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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