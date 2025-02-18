"Московский патруль": задержаны возможные пособники в убийстве Саркисяна

СМИ сообщили о задержании в Москве возможных пособников предполагаемого убийцы председателя Федерации бокса ДНР Армэна Саркисяна. По данным журналистов, это 61-летний двоюродный брат исполнителя преступления и его 44-х летний дальний родственник.

3 февраля в холле дома жилого комплекса "Алые паруса" прогремел взрыв. Саркисян и еще один человек получили смертельные ранения. Подробнее – в программе "Московский патруль".